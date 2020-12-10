Мужчина изрубил топором 12 автомобилей в Подмосковье

10.12.2020, 9:32, Новости дня

Сотрудники полиции задержали мужчину, который повредил топором стекла в 12 машинах, стоявших на парковке торгового центра, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений, находясь на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте, топором повредил стекла 12 автомобилей», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Задержанный заключен под стражу.

Ранее следователя по особо важным делам Максима Митасов заподозрили в поджоге здания Следственного комитета по Троицкому и Новомосковскому округам.