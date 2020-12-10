 

Мужчина изрубил топором 12 автомобилей в Подмосковье

10.12.2020, 9:32, Новости дня

Сотрудники полиции задержали мужчину, который повредил топором стекла в 12 машинах, стоявших на парковке торгового центра, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений, находясь на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте, топором повредил стекла 12 автомобилей», – сообщается на сайте ведомства. 

Отмечается, что сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Задержанный заключен под стражу.

Ранее следователя по особо важным делам Максима Митасов заподозрили в поджоге здания Следственного комитета по Троицкому и Новомосковскому округам. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / В Пекине представили новый Haval H2

19.10 / Тихановскую, Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

13.10 / «Альянс врачей» уличили в неэффективном расходовании средств

04.09 / Трамп призвал американцев повторно голосовать на выборах. Twitter обвинил его в нарушении правил

15.09 / Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию

14.07 / Определять заболевания по сыворотке крови научились ученые из России

18.10 / Госпредприятие “Медицинские закупки Украины” опровергло сообщения о закупке китайских томографов

18.07 / В Одесской области в ДТП погибли шесть человек, в том числе четверо 23-летних бывших одноклассников

07.07 / Трамп объявил об официальном выходе США из ВОЗ

05.11 / Штаб Трампа объявил об иске против Невады за мошенничество при подсчете голосов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска