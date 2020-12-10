Россиян предупредили о резком потеплении

10.12.2020, 9:32, Новости дня

К началу следующей недели в центре европейской части РФ значительно потеплеет, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Паршина заявила, что устойчивый антициклон, который сопровождался ясной и морозной погодой, начинает разрушаться. В ближайшее воскресенье небо начнет затягиваться облаками, передает «Российская газета».

Заметные перемены в погоде в Москве произойдут в понедельник. Температура воздуха ночью опуститься до трех-восьми градусов ниже нуля. Днем будет от нуля до минус пяти градусов.

Таким образом, потеплеет сразу на пять-семь градусов.

Отметим, что накануне, 9 декабря, синоптики предупреждали, что в ближайшие дни в регионы Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, а также в Калмыкию придет аномально холодная погода.