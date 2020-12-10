Порнозвезду Лолу Тейлор не позвали в «Давай поженимся!» после провала кастинга

10.12.2020, 9:18, Разное

Порнозвезда из Тюмени Лола Тейлор призналась, что ей не удалось пройти кастинг на шоу «Давай поженимся!». По словам актрисы, продюсеры «Первого канала» так и не перезвонили ей, хотя дата съемок уже была назначена.

Любовь Бушуева (настоящее имя Лолы Тейлор) намеревалась принять участие в шоу «Давай поженимся!», поскольку у нее развилась депрессия на фоне отсутствия супруга и неустроенной личной жизни. Спутника она хотела найти в популярной программе, актриса даже прошла своеобразный кастинг, но с ней никто так и не связался из представителей «Первого канала».

Стоит отметить, что в нынешнем году имя Лолы Тейлор было связано в основном со скандалами. Так, в сентябре порноактриса заявила, что ее изнасиловали на яхте. А в декабре Любовь Бушуева обвинила мужчину с самурайским мечом в намерении ее убить.