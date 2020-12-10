 

Порнозвезду Лолу Тейлор не позвали в «Давай поженимся!» после провала кастинга

10.12.2020, 9:18, Разное

Порнозвезда из Тюмени Лола Тейлор призналась, что ей не удалось пройти кастинг на шоу «Давай поженимся!». По словам актрисы, продюсеры «Первого канала» так и не перезвонили ей, хотя дата съемок уже была назначена.
Любовь Бушуева (настоящее имя Лолы Тейлор) намеревалась принять участие в шоу «Давай поженимся!», поскольку у нее развилась депрессия на фоне отсутствия супруга и неустроенной личной жизни. Спутника она хотела найти в популярной программе, актриса даже прошла своеобразный кастинг, но с ней никто так и не связался из представителей «Первого канала».

Стоит отметить, что в нынешнем году имя Лолы Тейлор было связано в основном со скандалами. Так, в сентябре порноактриса заявила, что ее изнасиловали на яхте. А в декабре Любовь Бушуева обвинила мужчину с самурайским мечом в намерении ее убить.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Жителям столичного региона посоветовали сменить одежду из-за похолодания

02.12 / Мнение: Не хватает либерализма

26.10 / “Время быстро летит”: Подписчики Ирины Салтыковой заговорили об изможденном виде певицы

10.08 / Нейрохирург Гатин призвал не воспринимать коронавирус как простуду

22.09 / Академик Покровский: максимум смертей от ВИЧ зафиксирован в РФ за последние пять лет

08.10 / Анна Нахапетова поразила пользователей Сети детским фото, на котором она очень похожа на мать Веру Глаголеву

06.08 / Мнение: Next War – Korea. Освободительный поход

02.11 / Мнение: ХТШ и использование SVBIED (джихад-мобилей). Часть II

19.11 / Сверхсекретная «Зона 51» остается просто загадочной «пустышкой»

15.09 / На древнем свитке оказалась карта Марса со спутником

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска