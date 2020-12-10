9 декабря боевики на Донбассе девять раз нарушали перемирие – штаб ООС

10.12.2020, 9:06, Новости дня

9 декабря на Донбассе боевики девять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 10 декабря проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“9 декабря в районах ответственности наших бригад зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. (…) Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в районе Талаковки боевики “трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, возле Водяного “провоцировали” из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки “еще и из автоматического станкового гранатомета” (АГС).

Украинские военные также сбили беспилотник, который использовался боевиками “для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное”.

“Также наши защитники выявили факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенных пунктов Водяное и Луганское. У последнего противник совершил для этого три подрыва с использованием зарядов разминирования. О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ”, – отметили в штабе ООС.

С утра 10 декабря на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия.

“Враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку от Марьинки. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет”, – подчеркнули в пресс-центре.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.