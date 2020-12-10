 

В США установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки – СМИ

10.12.2020, 9:06, Новости дня

9 декабря в Соединенных Штатах умерло рекордное за сутки число инфицированных коронавирусом. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные официальных лиц по всей стране.

По данным издания, за 24 часа среды в США скончалось 3011 пациентов. Это на 126 больше, чем предыдущий антирекорд, установленный в прошлую среду, 2 декабря.

Распространение коронавируса в стране издание считает “набирающей скорость жестокой волной” и отмечает, что общее число жертв COVID-19 среди американцев приближается к отметке 300 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, свидетельствуют, что по состоянию на 10 декабря в США подтверждено почти 15,4 млн случаев коронавирусной инфекции при общемировом показателе почти 68,9 млн. Жертвами COVID-19 в Соединенных Штатах стали, согласно этим данным, 289 373 пациента, в мире – почти 1,6 млн.

США лидируют и по числу случаев инфицирования, и по количеству жертв от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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