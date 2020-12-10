COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали почти 3 тыс. пациентов

10.12.2020, 9:06, Новости дня

За последние сутки в Украине выявлено 13 371 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом 10 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

“13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 10 декабря 2020 года. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2993 человека, летальных случаев – 266, выздоровело – 13 903 человека”, – написал он.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной инфекции, 14 470 пациентов скончались, а 465 021 – выздоровели.

За последние сутки больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1899) и Запорожской области (1060).

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 86 437;

Винницкая область – 19 206;

Волынская область – 27 194;

Днепропетровская область – 46 891;

Донецкая область – 27 678;

Житомирская область – 32 987;

Закарпатская область – 25 344;

Запорожская область – 39 758;

Ивано-Франковская область – 40 007;

Киевская область – 46 211;

Кировоградская область – 6744;

Луганская область – 7436;

Львовская область – 51 915;

Николаевская область – 22 621;

Одесская область – 54 840;

Полтавская область – 27 772;

Ровенская область – 35 034;

Сумская область – 34 611;

Тернопольская область – 30 462;

Харьковская область – 60 992;

Херсонская область – 13 039;

Хмельницкая область – 33 426;

Черкасская область – 29 449;

Черновицкая область – 36 044;

Черниговская область – 22 616.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/836599600216370

Сутками ранее в Украине подтвердили 12 585 новых случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.