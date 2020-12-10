COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали почти 3 тыс. пациентов
10.12.2020, 9:06, Новости дня
За последние сутки в Украине выявлено 13 371 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом 10 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
“13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 10 декабря 2020 года. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2993 человека, летальных случаев – 266, выздоровело – 13 903 человека”, – написал он.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной инфекции, 14 470 пациентов скончались, а 465 021 – выздоровели.
За последние сутки больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1899) и Запорожской области (1060).
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 86 437;
Винницкая область – 19 206;
Волынская область – 27 194;
Днепропетровская область – 46 891;
Донецкая область – 27 678;
Житомирская область – 32 987;
Закарпатская область – 25 344;
Запорожская область – 39 758;
Ивано-Франковская область – 40 007;
Киевская область – 46 211;
Кировоградская область – 6744;
Луганская область – 7436;
Львовская область – 51 915;
Николаевская область – 22 621;
Одесская область – 54 840;
Полтавская область – 27 772;
Ровенская область – 35 034;
Сумская область – 34 611;
Тернопольская область – 30 462;
Харьковская область – 60 992;
Херсонская область – 13 039;
Хмельницкая область – 33 426;
Черкасская область – 29 449;
Черновицкая область – 36 044;
Черниговская область – 22 616.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/836599600216370
Сутками ранее в Украине подтвердили 12 585 новых случаев COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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