Минветеранов создаст Книгу памяти добровольцев–защитников Украины

10.12.2020, 9:06, Новости дня

Министерство по делам ветеранов Украины приняkо решение о создании Книги памяти добровольцев–защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Министерство начало сбор ходатайств и заявлений о внесении сведений в Книгу памяти, их рассмотрит специальная комиссия. В Книгу будут внесены данные о добровольцах, погибших в результате непосредственного соприкосновения с противником или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с выполнением боевых задач в районах и в период проведения АТО/ООС, сказано в релизе.

Экспертная группа министерства начала сбор ходатайств и заявлений о внесении сведений о погибших добровольцев в Книгу памяти, которые будет рассматривать соответствующая Комиссия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По информации бывшего министра обороны Украины Степана Полторака, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2017 году проходили службу около 40 тыс. добровольцев.