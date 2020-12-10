 

Минветеранов создаст Книгу памяти добровольцев–защитников Украины

10.12.2020, 9:06, Новости дня

Министерство по делам ветеранов Украины приняkо решение о создании Книги памяти добровольцев–защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Министерство начало сбор ходатайств и заявлений о внесении сведений в Книгу памяти, их рассмотрит специальная комиссия. В Книгу будут внесены данные о добровольцах, погибших в результате непосредственного соприкосновения с противником или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с выполнением боевых задач в районах и в период проведения АТО/ООС, сказано в релизе.

Экспертная группа министерства начала сбор ходатайств и заявлений о внесении сведений о погибших добровольцев в Книгу памяти, которые будет рассматривать соответствующая Комиссия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По информации бывшего министра обороны Украины Степана Полторака, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2017 году проходили службу около 40 тыс. добровольцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Москвичка час простояла на карнизе 24 этажа

16.10 / Макрон вводит комендантский час и отменяет ночную жизнь в Париже

10.07 / Компания Huawei представила в РФ флагманский смартфон за 100 тысяч рублей

31.07 / Внучка Рокоссовского отреагировала на осквернение памятника маршалу в Польше

16.08 / В центре Гамалеи назвали сроки начала третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса

18.08 / Ученые рассказали, как защитить мозг от появления болезни Альцгеймера

19.09 / В Швейцарии разрешили референдум о внесении прав обезьян в конституцию

30.06 / Четыре человека пострадали при падении дерева на машину в Петербурге

07.10 / Солодов обсудил с главой российского Greenpeace загрязнение воды на Камчатке

29.09 / Меркель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска