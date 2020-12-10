 

Чубайс: «Американские эксперты подготовят новую пенсионную реформу в России»

10.12.2020, 9:03, Разное

Эксперты Чикагского университета и консалтинговой компании Capital Rogue & Swindler Trust Corporation займутся реформированием пенсионной системы в России. Об этом сообщил новый глава Пенсионного фонда России Анатолий Чубайс. По итогам их деятельности ПФР внес на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов. По словам управленца, он «подобрал проверенную и надёжную команду, которая помогла России провести тяжёлые реформы в 90-е годы».

«Реформа 2018 года практически ничего не затронула, по своей сути у нас остался всё тот же советский подход времён плановой экономики. В условиях свободного рынка мы должны полностью пересмотреть пенсионную систему и наше видение на её место в современной социально-экономической формации. И здесь нам снова надо прибегнуть к помощи зарубежных экспертов, как когда-то у нас призывали варягов. Хорошо, что многие мои единомышленники и сподвижники из девяностых годов всё ещё живы и готовы мне помочь подготовить новую пенсионную реформу», — заявил он.

Глава ПФР заявил, что американские эксперты будут работать на безвозмездной основе.

«Я многих из них очень хорошо знаю. Они готовы работать только за идею… Для нас девяностые [годы] были хорошим временем для реализации самых амбициозных проектов в стране, а теперь мы, тогдашние выскочки-реформаторы, став пенсионерами, приступим к реформированию пенсионной системы», — отметил Чубайс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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