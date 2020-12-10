Лавров заявил о становлении самостоятельности РФ в прошедшие 15 лет

10.12.2020, 8:18, Новости дня

Россия стала восприниматься Западом в качестве по-настоящему самостоятельной державы в последние 15 лет, но в этом качестве ей приходится сталкиваться с постоянным противодействием, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров заявил, отвечая на вопрос о главных событиях последних лет, что «кумулятивный эффект имело осознание Западом: РФ – самостоятельная держава». Он указал, что «у РФ всегда на первом месте будут национальные интересы», и она готова «честно и равноправно сопрягать их с национальными интересами любой другой страны на основе международного права, но никогда не будет брать под козырек», передает RT.

«За 15 лет это самое главное, что произошло и с российской внешней политикой, и в медийном пространстве, освещающем отношения между Россией и Западом», – подчеркнул он.

Однако, по его словам, этот процесс еще далек от завершения, Москва сталкивается с постоянным противодействием извне. Западные государства не оставляют попыток лишить Россию права определять свое будущее, «стараются продвигать различные сценарии смены режима» и уже не скрывают своих намерений.

«Делается все, чтобы не дать российской внешней политике, в том числе в нашем ближайшем окружении, где сконцентрированы жизненные интересы России, достигать позитивных результатов. Мы к этому относимся, как к данности», – подчеркнул министр.

Он добавил, что западные партнеры обнаружили свои настоящие внешнеполитические цели, которые связаны со стремлением самоутвердиться и ложными представлениями о престиже вместо желания оказать реальное содействие урегулированию конфликтов в интересах народов того или иного региона мира.

«Желание получить пропагандистские очки во внешней политике Запада уже достаточно давно доминирует над сущностью проблем, которые предстоит решать в интересах народов соответствующих регионов», – заключил он.

Лавров также считает, что на Западе могут придумать еще немало поводов, чтобы обвинить Россию во вмешательстве в дела других государств.

«В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии, вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона, только чтобы Запад не укреплял там свое положение. Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах», – привел он пример.

Однако Москва готова к любым поворотам событий.

«Буквально на днях читал, что Конгресс США продвигает санкции против Союзного государства РФ и Белоруссии просто потому, что есть такое Союзное государство, и оно не нравится тем, кто хотел бы в Республике Беларусь совершить очередную «цветную революцию». Так что еще будет немало поводов, я уверен в этом. Запад умеет не только их искать, но и выдумывать на ровном месте. Предела совершенства у наших западных коллег нет», – сказал глава МИД.

Ранее Лавров заявил о попытках Запада возродить однополярный мир.