 

Названы самые кровопролитные конфликты в истории человечества

10.12.2020, 8:38, Новости дня

Две мировые войны привели к наибольшему числу погибших за всю историю человечества, однако в истории были и другие сопоставимые с ними по смертоносности конфликты, написал обозреватель Петер Сучиу в статье для американского журнала National Interest.

По словам автора статьи, в Первой мировой войне (1914-1918) погибло до 40 млн человек, в то время как Вторая мировая война (1939-1945) унесла от 60 до 80 млн жизней, передает РИА «Новости».

Автор статьи отмечает, что в общей сложности в результате Монгольских завоеваний (1206–1368) погибло около 40 млн человек. При этом серия вооруженных конфликтов на территории Китая во втором и третьем веках унесла такое же число жизней.

Во время Тайпинского восстания (1850-1864) в Китае погибло от 20 до 30 млн человек, Дунганского восстания (1862-1869) в китайских провинциях Шэньси и Ганьсу и Японо-китайской войны (1937-1945) – около 20 млн.

По словам Сучиу, в ходе завоевания Мексики Испанской империей убили около 24,3 млн человек. Походы Тамерлана (1370-1405) унесли свыше 20 млн жизней. Тридцатилетняя война в Европе (1618-1648) привела к гибели 11,5 млн человек, Наполеоновские войны (1803-1815) – 7 млн.

Корейская война (1950-1953) и Война во Вьетнаме (1964-1975) унесли жизни примерно 4,5 и 4,3 млн человек соответственно.

Реконкиста на Пиренейском полуострове почти за 800 лет также унесла 7 млн жизней, Столетняя война (1337–1453) – 3,3 млн. Во время Пунических войн (264-146 гг. до нашей эры) между Древним Римом и Карфагеном погибло около 1,8 млн человек.

По оценкам публициста, конфликт Римской республики с галльскими племенами в первом веке до нашей эры унес жизни более млн человек, боевые столкновения римлян и евреев в первом веке нашей эры – приблизительно два млн.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / В тюрьмах и СИЗО Украины зафиксировали 554 случая заболевания COVID-19. В учреждениях содержат 50,8 тыс. человек

04.11 / Трамп заявил о «феноменальных результатах» голосования

22.09 / “Мы не будем покрывать лживую статистику”. В Беларуси врачи сняли видеообращение по поводу событий в стране

15.07 / Times – Британия решила противостоять Китаю авианосцем

14.09 / Тихановская сочла незаконными любые договоренности Путина и Лукашенко

13.11 / Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины

12.11 / Фон дер Ляйен – Европа без внутренних границ возможна только при надёжности внешних рубежей

04.08 / Веха в борьбе с пандемией — Россия собирается первой начать вакцинацию от коронавируса

29.11 / Полицейские пострадали в ходе беспорядков из-за карантина в Бельгии

07.12 / “Хочу как Билык”. Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска