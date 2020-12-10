 

Анастасию Костенко подняли на смех за «прифотошопленный» Mercedes

10.12.2020, 8:24, Разное

Супругу российского футболиста Дмитрия Тарасова высмеяли за отредактированный фотоснимок, на который был добавлен серебристый Mercedes. Пользователи Сети назвали публикацию Анастасии Костенко «днищенским дном».
Новая фотография Анастасии Костенко собрала множество комментариев, но все они были адресованы не супруге спортсмена, а автомобилю на заднем плане. Пользователи Сети признались, что они не могут оторвать взгляд от «нарисованной машины».

Сама Анастасия Костенко не стала скрывать, что Mercedes она действительно «прифотошопила», но изображение она использовала в качестве наклейки, чтобы закрыть «чужую грязную машину». Жена футболиста предположила, что та негармонично выглядела в кадре.



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