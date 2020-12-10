Гривна к евро укрепилась до курса меньше 34 грн/€

10.12.2020, 8:12, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 декабря.

Гривна к доллару подорожала на четыре копейки – с 28,08 грн/$ до 28,04 грн/$. Украинская валюта к американской дорожает четвертый день подряд.

Курс гривны к евро вырос на девять копеек – с 34,05 грн/€ до 33,96 грн/€. Курс растет третий день подряд.

Гривна к российскому рублю подорожала с 3,84 грн за 10 руб. до 3,81 грн за 10 руб.