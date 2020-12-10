 

В США во время испытаний взорвался прототип космического корабля Starship

10.12.2020, 8:12, Новости дня

В американском штате Техас во время испытаний прототипа космического корабля Starship (“звездолет”) компании SpaceX произошел взрыв. Трансляцию запуска компания вела на своем YouTube-канале.

Испытания прошли во второй половине 9 декабря по местному времени (10 декабря по Киеву).

Starship успешно взлетел, но при посадке что-то пошло не так, и аппарат взорвался.

На видео приземления c другого ракурса, размещенном в Twitter, видно, что во время приземления корабль начало раскачивать, а нижняя часть воспламенилась.

Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX

— SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020

Генеральный директор SpaceX Илон Маск прокомментировал произошедшее в Twitter.

“Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления!” – написал он.

Позже Маск объяснил, что во время приземления было низкое давление в топливном баке и высокая скорость посадки.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Это не первый взрыв прототипа звездолета нового поколения Starship. 29 мая четвертый прототип  потерпел катастрофу на тестах. Ранее прототипы взрывались на полигоне в ноябре 2019-го, феврале, апреле и мае 2020 года.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен на 2022 год. Летом 2016-го Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

В июне 2020 года создатель SpaceX называл Starship приоритетом компании.

видео

Видео: SpaceX / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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