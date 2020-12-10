В Ленинградской области задержали депутата во время кражи рельсов

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10.12.2020, 8:21, Новости дня

Муниципальный депутат и его подельник задержаны в Ленинградской области с поличным во время кражи рельсов, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

– 7 декабря 2020 года поступило сообщение в правоохранительные органы о том, что двое мужчин в лесополосе на перегоне железнодорожных станций «Лебяжье – Краснофлотск» в Ломоносовском районе Ленинградской области осуществляют хищение железнодорожных рельс, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что при выезде на место сотрудниками полиции была задержана группа лиц с поличным. «Так как один из мужчин является действующим депутатом совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение, в связи с этим материалы о данном хищении переданы в следственные органы СК России», – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи опрашивают очевидцев, а также самих участников инцидента.

Ранее в Ленинградской области по подозрению в мошенничестве был задержан глава администрации Выборгского района.



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