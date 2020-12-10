 

Ефремова и Бузову признали самыми обсуждаемыми в Сети персонами 2020 года

10.12.2020, 7:34, Разное

Эксперты социальной сети «Одноклассники» выяснили, кого из музыкантов и актеров в нынешнем году обсуждали чаще всего. Так, наиболее интересными для публики стали устроивший пьяное ДТП Михаил Ефремов и певица Ольга Бузова.
Чтобы установить наиболее упоминаемых персон специалисты соцсети «Одноклассники» изучили годовую активность, а также всплески на определенные темы. Например, кроме Ефремова и Бузовой часто упоминали Хабенского, но в плане его благотворительности, за которую он в этом году получил премию за достижения в гуманитарной деятельности.

Вместе с Бузовой пользователи Сети активно обсуждали Басту, Диму Билана, группу Artik & Asti и Полину Гагарину. Среди спортсменов выделились Лионель Месси и Артем Дзюба. В целом же год был посвящен пандемии коронавируса COVID-19, именно эта инфекция задала тренд в начале второго десятилетия.



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