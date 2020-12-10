 

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по визам

10.12.2020, 7:26, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

Процедура подписания закона Александром Лукашенко завершила внутригосударственные процедуры Белоруссии по ратификации соглашения, передает РИА «Новости».

Закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белорусиии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Союзного государства, принят Палатой представителей Белоруссии 28 октября и одобрен Советом республики 20 ноября.

Соглашение подписали 19 июня в Минске. Документ нацелен на регулирование миграционных процессов на территории двух стран. Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по Белоруссии и РФ на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Также устанавливает условия совершения таких поездок иностранцами и порядок действий стран, включая обмен информацией.

Эта мера не распространяется на иностранцев, воспользовавшихся возможностями, предусмотренными указами президента Лукашенко: безвизового въезда через национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней и 15-дневного безвизового посещения туристических районов Брестской и Гродненской областей.

Соглашение начинает действовать по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого документа. Он будет действовать до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о намерении прекратить участие в соглашении.

Напомним, 28 октября депутаты нижней палаты белорусского парламента ратификацировали соглашение с Россией о взаимном признании виз и иных вопросах, связанных с въездом на территорию Союзного государства иностранных граждан и лиц без гражданства.



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