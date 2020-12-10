 

Рогозин предположил у США «нервный космический срыв»

10.12.2020, 7:26, Новости дня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал высказывание директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, выступившего с критикой действий РФ в космосе.

«Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв…», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

Также он прокомментировал выступление вице-президента США Майка Пенса на заседании Национального космического совета. Пенс заявил, что Вашингтон «лидирует в космической гонке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина». Вице-президента США также отметил, что «Китай и РФ продолжают разрабатывать космическое оружие». Глава Роскосмоса посчитал эти слова «очень странной реакцией» на запуск Россией ракет.

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Соединенные Штаты считают действия РФ в космосе «безответственным поведением», угрожающим американским интересам.



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