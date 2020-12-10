Глядь, что они творят!

10.12.2020, 7:24, Разное

Казахстан ударно готовится к парламентским выборам: уничтожает наблюдателей и намекает на проблемы с интернетом.

В конце прошлой недели в Казахстане произошел тихий конституционный переворот. Центральная избирательная комиссия за месяц до парламентских выборов (пройдут 10 января 2021 года) издала постановление, в котором в обход всех действующих законов и статей Конституции ввела фактический запрет на независимое наблюдение на избирательных участках. Если раньше проконтролировать выборы мог фактически любой — наблюдателем мог стать член вообще любой общественной организации или даже сотрудник СМИ, — то сейчас избирательный участок превратился фактически в военный объект. Вот кто может на него попасть:

только официально зарегистрированные от участвующих в выборах политических партий наблюдатели;

только те представители общественных объединений, у которых наблюдение за выборами является уставной деятельностью (то есть никаких);

только журналисты, но с оговорками: если приезжает телевизионная бригада, то зайти на участок может либо репортер, либо оператор — причем пишущему корреспонденту вести видеосъемку нельзя;

да, еще на участках теперь запрещена онлайн-трансляция избирательного процесса, а если вы получили возможность вести съемку для своего канала, например, то будьте любезны — стойте на одном определенном месте и берите разрешение (желательно письменное) у всех, кто попадает в кадр.

Новые правила никак не были пояснены ни ЦИКом, ни хотя бы каким-нибудь депутатом. Единственным намеком на реакцию общества стала установка высокого забора с кольями наверху вокруг здания Центральной избирательной комиссии. А общество бурлит.

Забор вокруг здания ЦИК Казахстана. Фото: соцсети

«Мы уже поговорили с ребятами и обсудили, что дальше делать, — говорит журналист и руководитель общественной организации «Абырой» («Честь») из Уральска Лукпан Ахмедьяров. — Во-первых, в день голосования мы все равно придем на избирательные участки и попробуем осуществить наблюдение. Пустят — отлично, нет — нас тоже это устраивает. Во-вторых, сейчас мы с юристами готовим шаблон для массового обращения в суд на ЦИК».

Глава Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис тоже выступает за то, чтобы завалить ЦИК исками: юридически все это можно сделать очень быстро. Но даже он не понимает, зачем нужно было такое резкое обострение конфликта власти и общества на парламентских выборах — максимально предсказуемых еще с середины 90-х годов:

«Что там наблюдать-то? Зачем создавать хаос, если все и так заранее было понятно?»

А вот зачем.

Казахстанскую власть сильно впечатлили события последнего года в Кыргызстане, где протестующие захватили президентский дворец (и заборы с кольями не помогли), и, разумеется, в Беларуси. Да еще и Лукашенко подлил масла в огонь своим интервью: «Беларусь для вас урок. Серьезнейший урок. Потому что Казахстан и РФ — это не Беларусь. Там справиться с этой заразой (вмешательством в выборы. — «Новая») будет сложно, если не работать на упреждение». Вкупе с психологической травмой прошлого года, когда именно наблюдатели показали, что кандидат от оппозиции Амиржан Косанов набрал на президентских выборах достаточное количество голосов для второго тура, нынешнее состояние властей можно назвать «паникой из-за иррационального страха», объясняет политолог Досым Сатпаев.

Оппозиционный политик Амиржан Косанов. Фото: vlast.kz

В прошлом году ситуацию удалось купировать благодаря самому кандидату-оппозиционеру, который поздравил президента Токаева с избранием еще до объявления официальных результатов. В этот раз власть решила постелить соломку заранее. Помимо наблюдателей, пришли еще и за неправительственными организациями в принципе: по всей стране идут налоговые проверки таких объединений. Логика закона проста: если у организации есть нарушения, то по установленным нормам на время разбирательств и устранения всех ошибок ее деятельность приостанавливается.

А необходимость менять устав в соответствии с новым постановлением ЦИКа фактически полностью отсекает всех ненужных людей от избирательного процесса. «У нас есть центр наблюдения за выборами "Жария", который получил уже 32 отказа в регистрации. А когда они наконец сдали все документы и провели все процедуры в соответствии с требованиями, местная юстиция подала на "Жария" в суд, поскольку, проведя собрание, они нарушили карантин», — описывает уловки властей руководитель «Абыроя» Лукпан Ахмедьяров.

Такой стиль поведения — молча всех душить — присущ сторонникам только одного политика.

В парламент, раскидывая всех по дороге, вновь мчится партия «Нур Отан», лидером которой является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Базирующийся в Библиотеке первого президента Назарбаев поднял вокруг себя «ястребов», которым надоела «имитация игры в демократию», и они снова решили взять власть в свои руки, полагает политолог Сатпаев. «Противники любых изменений в казахстанской политике благодаря выступлению Назарбаева на внеочередном съезде "Нур Отана" получили второе дыхание. Он четко дал понять, что все будет как прежде, что ничего не будет меняться в стране, — говорит Сатпаев. — Сторонники первого президента решили вернуться и взять власть в свои руки еще жестче, чтобы никто не думал о том, что возможны какие-то послабления».

Назарбаев, несмотря на свои 80 лет, в последние месяцы выглядит максимально бодрым и боевитым. Во время своих публичных выступлений он упомянул примерные цифры, которые должен набрать «Нур Отан» — за 70%. «У нас еще работает логика "пока старик жив, надо уважить", — иронизирует Ахмедьяров. — Вот сказал он про эти цифры, их рисовать и будут». Кроме того, ближайшие выборы должны стать подтверждением постулата о том, что люди по-прежнему могут консолидироваться вокруг фигуры Назарбаева и его приближенных. Среди приближенных — старшая дочь Дарига, которая возвращается в политику, премьер-министр Аскар Мамин и другие.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Фото: РИА Новости

В этой ситуации кажется странным, что о действиях налоговой, ЦИК и «Нур Отана» молчат президент Токаев и его администрация.

«Сторонники Назарбаева не привыкли ничего объяснять, а администрация Токаева молчит, потому что не хочет пока на себя брать ответственность за этот абсурд и за решения, которые они не лоббировали», — считает Сатпаев. Но это молчание трактуется как слабость: возможно, поэтому ЦИК и выпустил постановление в обход всех властных институтов. Хотя и Центризбирком можно понять, у них нет другого выбора. Ведомство возглавляет сват Дариги Назарбаевой Берик Имашев, возражать в ответ на желания родственников — не его уровень компетенции.

Получается, чтобы набрать пресловутые «70+», власть изначально настраивается на массовые фальсификации, для чего зачищает площадку вообще от любых посторонних людей. И получается также, что эти 70 процентов набрать «Нур Отан» сейчас не может даже в условиях, когда вместе с ним в парламент, по сути, идут лишь две ручные оппозиционные партии. А единственная хоть на что-то претендующая альтернативная сила — социал-демократическая партия — отказалась от участия в выборах сразу же, как за нее призвал по методу «умного голосования» ставить галочки в бюллетенях враг Назарбаева бизнесмен Мухтар Аблязов.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Каков реальный уровень поддержки «Нур Отана» сейчас — никто до конца не понимает: единственное исследование, о том, что по итогам выборов «Нур Отан» наберет больше 70%, проведена институтом, который возглавляет кандидат на выборах от того же «Нур Отана». «Но скрытая социология "в папочках" тоже есть, и, видимо, там такие цифры, что в срочном порядке решили перестраховываться», — предполагает Евгений Жовтис.

Устранением наблюдателей предвыборный процесс, видимо, не ограничится. 6 декабря Комитет национальной безопасности запустил в интернете учения — пока только в Нур-Султане, — для защиты от кибератак. Из-за этого у части пользователей в столице Казахстана возникли трудности с доступом в интернет. Чтобы их не было, КНБ предложил установить на все девайсы сертификат безопасности. Но еще год назад специалисты выяснили, что это, по сути, разновидность шпионской программы, а в этот раз от установки таких сертификатов своих сотрудников настойчиво отговаривал даже Назарбаевский университет.

Проведение учений за месяц до выборов трактуется экспертами однозначно: это еще одна угроза со стороны власти накануне 10 января.

Блокировка интернета уже была опробована во времена президентства Назарбаева. При Токаеве от этого инструмента давления отказались, но нынешнюю политическую игру ведет, похоже, не он. Правда, 7 декабря представители КНБ публично извинились за проблемы с интернетом. Из их путаных объяснений следовало, что эти учения никак не связаны с выборами: они были запланированы давно, но все время сдвигались, и так совпало по срокам. «Я слишком давно живу, чтобы верить в совпадения, — грустно смеется Евгений Жовтис. — Комитет не мог не понимать, как это будет выглядеть накануне учений. А если они этого и вправду не понимали и речь идет о тотальной некомпетентности, то разве от этого легче?»

Вячеслав Половинко

спецкор