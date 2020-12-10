 

Мнение: Познер и демократия

10.12.2020, 6:46, Разное

Познер о демократии в России.

Отношение многих в России к таким понятиям, как либерализм и демократия, объясняется целым рядом факторов, в частности неграмотностью – ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия.
Если спросить их, считают ли они, что у всех людей должны быть равные права, что школа и здравоохранение должны быть доступны для всех, что выборы должны быть доступны и прозрачны, что человек должен иметь право высказывать свое мнение без страха, они все ответят, что да, так должно быть. Но это и есть демократия! В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности – вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии. (с)

На тему этих фантазий либералов есть очень хорошая и универсальная цитата Сталина.

Решает ли демократия (в том смысле, в который в нее вкладывает Познер и ему подобные) проблемы ликвидации безработицы, нищенства, эксплуатации? Конечно же нет.
Потому что "демократия" по Познеру это совсем не про это.

"Я всегда думал что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа". (с) Сталин

И практика все прекрасно подтвердила, когда под лозунгом демократизации, устанавливали и расширяли власть "американского народа". И не только в России. Многие страны пострадали после 1991-го от приобщения к такой демократии по Познеру. Миллионы погибли.

Ну а насчет самого Познера можно лишь задаться вопросом, почему он наконец не свалит в какую-нибудь из "перспективных демократий" из чужой для него страны. Хотя там, наверное, его фантазии о "настоящей демократии", никому не нужны. Тем более за деньги.

Источник: Colonel Cassad



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