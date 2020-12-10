Шнуров назвал высказывающегося о бедности артистов Пригожина «холеной моськой»

10.12.2020, 6:40, Разное

Российский певец и лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров назвал продюсера Иосифа Пригожина «холеной моськой». Он полагает, что когда о бедности артистов говорит такой человек, то пропадает какое-либо желание им всем помогать.

С таким обращением к представителям российского шоу-бизнеса, жалующимся на финансовое положение, выступил Сергей Шнуров. Он предложил таким, как Иосиф Пригожин, не играть с подобными «задниками» на своих страницах в Instagram. А Пригожина певец и вовсе назвал «холеной моськой».

На финансовые сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса, жаловались в свое время Тарзан и Газманов, но Сергей Шнуров уверен, что они смогут пережить все трудности и от голода страдать не будут. Музыкант предложил сравнить звезд с таксистами, пострадавшими из-за потери работы гораздо сильнее миллионеров.