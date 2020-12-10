Власти США обвинили Facebook в монополизме

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10.12.2020, 6:32, Новости дня

Федеральная торговая комиссия США и власти почти всех американских штатов обвинили компанию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства Соединенных Штатов, говорится в заявлении комиссии.

Претензии к Facebook касаются приобретения компанией соцсети Instagram и приложения WhatsApp, передает ТАСС.

Напомним, 4 декабря Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в суд на американскую компанию Facebook за дискриминацию американских работников. Кроме того, в октябре Минюст США подал в суд на американскую корпорацию Google по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

В июле 2019 года Минюст США начал антимонопольное расследование против ведущих интернет-компаний. Ранее в Кремле призывали глобальные интернет-компании «не нарушать конкуренцию, не использовать свои преимущества или отдельные элементы монопольного положения для того, чтобы ограничивать конкуренцию со стороны российских компаний».



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