 

В Бундестаге оценили эффективность санкций против России

10.12.2020, 6:32, Новости дня

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал введенные Германией санкции против РФ «глупейшим решением».

Парламентарий выразил уверенность, что результат от ограничительных мер получился совсем не таким, как предполагалось изначально. «Это был выстрел себе в коленку. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением», – сказал Гердт телеканалу «360».

Депутат подчеркнул, что санкционный режим против РФ нужно как можно скорее отменить. Особую необходимость, по мнению политика, подобное решение приобрело в условиях экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как подчеркивает Гердт, политики должны «убрать со сцены» все, что «мешает восстановлению, объединению и сотрудничеству».

Накануне глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен оценил ежегодные потери Германии из-за антироссийских санкций в миллиарды евро.



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