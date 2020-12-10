 

Мнение: Белорусские уголовники-террористы

10.12.2020, 5:52, Разное

По следам осенних видео с поджогами машин белорусских милиционеров, некоторые из которых выкладывал у себя. Помнится тогда были заявления, что все это провокации спецслужб, которые себя поджигают и взрывают, чтобы опорочить светлый облик свободного и демократического змагарства.
МВД и КГБ отловили банду, которая этим занималась, используя адреса, которые публиковали отморозки из "Нексты". На выходе это оказалась шайка банальных уголовников, деятельностью которых квалифицировали как терроризм.

Эти избиратели Тихановской очевидно присядут надолго.

Источник: Colonel Cassad



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