 

“При чем тут пандемия?”: Путин удивился росту цен на продукты

10.12.2020, 5:48, Разное

Участники совещания, говоря о стоимости продуктов, попытались объяснить рост цен пандемией коронавируса, но президента эти слова не устроили. “При чем тут пандемия?”, – задал риторический вопрос Владимир Путин и начал перечислять продукты питания.

Российский лидер в частности удивился, что подорожал сахарный песок. Он напомнил доклад министра сельского хозяйства о внутреннем производстве и его способности покрыть потребности страны. “Ну а почему цены-то выросли на 71,5%?”, – не переставал выражать недоумение Путин.

Также Владимир Владимирович озвучил, что стоимость подсолнечного масла увеличилась на 23,8%, муки – на 12,9%, макаронных изделий – на 10,5%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 6,3%. Президент России связал рост цен на эти продукты с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Владимир Путин потребовал, чтобы в России вовремя реагировали на рост цен. Он напомнил участникам совещания ситуацию, которая сложилась несколько десятилетий назад в СССР. Мол, тогда граждане не могли приобрести некоторые продукты из-за дефицита. Сегодня же люди не покупают товары из-за нехватки денег, заметил президент.



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