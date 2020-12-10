Эксперт предрек двоевластие в Белоруссии: Конфликт Лукашенко с преемником неизбежен

10.12.2020, 5:48, Разное

Лукашенко предложил отразить роль Всебелорусского народного собрания (ВНС) в обновленной Конституции. Этот орган собирается раз в пять лет. В него входят члены правительства, депутаты, руководители предприятий. Собрание определяет план развития страны на пять лет. В экспертном сообществе не исключили, что президент может подать в отставку и возглавить президиум ВНС, тем самым сохранив в своих руках бразды правления.

Это грозит Белоруссии двоевластием, считает политолог Артем Шрайбман. В стране возникнут два центра силы: преемник Александра Лукашенко на посту президента и бывший глава государства, возглавивший президиум ВНС.

Новый президент будет в центре внимания СМИ, ему предстоит вести переговоры в Москве, вокруг него сосредоточится часть элиты, отметил Шрайбман. Он не исключил, что окружение нового лидера попытается отодвинуть от власти прежнюю элиту.

Ключевую роль могут сыграть силовики. Если они будут лояльны новому президенту, то позиции Лукашенко сильно пошатнутся, уверен Шрайбман. “Отца нации” задвинут или досрочно отправят на пенсию при первом же серьезном споре”, – пишет эксперт в своем телеграм-канале.

Лукашенко это понимает и будет действовать на опережение, считает Шрайбман. Президент попытается сделать должность глава государства декоративной, а в президиум ВНС передаст максимум полномочий, прогнозирует политолог.

Сделать Всебелорусское собрание конституционным органом Александр Лукашенко предложил в ходе посещения Столбцовской районной больницы. По его словам, стране необходим орган, который стабилизует политическую систему. Перераспределение полномочий от президента к правительству и парламенту грозит “полным бардаком”, считает белорусский лидер.