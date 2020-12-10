 

Российские космонавты показали школьникам приготовление рассольника в невесомости

10.12.2020, 5:38, Новости дня

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на орбите, вышли на связь с участниками Российского движения школьников (РДШ) и показали, как в условиях невесомости приготовить рассольник с мясом за несколько минут.

Прямой эфир с Международной космической станцией, в котором приняли участие более семи тысяч школьников, был приурочен ко Дню Героев Отечества, сообщили в пресс-службе РДШ.

Председатель РДШ, летчик-космонавт и Герой РФ Сергей Рязанский рассказал, что работа космонавта заключается в стремлении заглянуть в неизведанное.

«Очень важно, что наш сегодняшний сеанс связи с МКС произошел в День Героев Отечества. Ребята увидели, что наука, исследования, техника и технологии, помогают развиваться и государству, и человечеству в целом. В этой созидательной исследовательской работе тоже есть момент героизма, который связан с преодолением, со стремлением заглянуть в неизведанное, понять его. И сейчас в 21-м веке космос остается местом для героев, а какой мальчишка, да и девочки тоже, не мечтают быть героем», – сказал он.

Также во время прямого эфира РДШ объявило о запуске нового проекта «Научное ориентирование: открытый космос».

Участники проекта будут создавать настоящие спутники типа CubeSat, а также запускать их на орбиту. Организаторы уверены, что таким образом школьники быстро заинтересуются космической сферой и почувствуют себя причастными к большим открытиям и научным разработкам. Также в рамках проекта будут проходить онлайн-интерактивы с профессиональным сообществом и космонавтами, конкурсы и викторины. Победители проекта поедут на космическую смену в «Орленок», а лучшие идеи и предложения будут использовать при запуске спутников в космос уже в 2021 году.



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