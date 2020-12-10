Российские военные подорвали командный пункт террористов в Идлибе

10.12.2020, 5:38, Новости дня

Российские и сирийские военные инженеры подорвали бывший командный пункт террористов вблизи населенного пункта Сайят в провинции Идлиб.

«Это подземные укрытия незаконных вооруженных формирований. В данном случае здесь находилась группировка «Армия гордости». Она насчитывала около 1,5 тыс. человек. Здесь находился командный пункт. Они заняли это место в 2011 году и освободили его в августе прошлого года», – приводит слова начальника группировки российских инженерных войск Камила Салимханова ТАСС.

На подрыв штаба боевиков ушло 1,5 тонны взрывчатки, а также найденный здесь схрон с боеприпасами – около 20 единиц. По словам военных, в этом районе буквально через каждые 600 метров находятся подобные пещеры, из которых экстремисты координировали свои действия, там же они производили боеприпасы и боевые беспилотники.

При этом полевые командиры террористов не отказывали себе в комфорте. В катакомбах, которые строили пленные сирийские солдаты, были мраморные полы, электричество и водопровод.

Часть районов в Идлибе еще остается под контролем боевиков, но занимаемая ими территория постепенно сокращается. Этому способствует в том числе работа инженеров по уничтожению подземных сетей, коммуникаций и укрытий террористов.

Напомним, в ноябре террористы неоднократно обстреливали территорию Идлибской зоны деэскалации. Российский Центр по примирению враждующих сторон многократно призывал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.