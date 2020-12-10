Режим ЧС в Чехии продлили до 23 декабря

10.12.2020, 5:38, Новости дня

Нижняя палата парламента Чехии по предложению правительства в среду продлила действующий в республике режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 23 декабря, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Срок действующего в Чехии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) завершался 12 декабря. При этом правительство республики настаивало, чтобы режим ЧС был продлен на 30 дней, до 11 января. Партиям правительственной коалиции в нижней палате парламента не удалось добиться этого. Было принято предложение фракции компартии о продление действия режима до 23 декабря, передает ТАСС.

Эпидемиологическая ситуация в Чехии в последние дни ухудшается, показатель суточного прироста заразившихся коронавирусом растет. Общее число инфицированных в республике, население которой составляет около 10,7 млн человек, достигло 556927, из которых 489759 выздоровели. Лечение проходят 58032 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 4324 госпитализированы. За период эпидемии от COVID-19 умерли 9136 жителей Чехии.

Напомним, 15 октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью. По итогам последней недели октября Чехия вышла на первое место в Европе по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тыс. жителей.

С целью ограничить социальные контакты со среды власти республики сократили время работы ресторанов, клубов, баров и других точек общепита до 20.00. Введен запрет на распитие спиртных напитков на улице и продажу алкоголя на базарах и рынках. Максимальная сумма штрафа за нарушение ограничений для физических лиц – 50 тыс. крон (примерно 1 900 евро), а для юридических – 3 млн крон (около 115 тыс. евро). Контроль за соблюдением ограничений возложен на полицию.