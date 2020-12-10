 

Мнение: О неожиданном ударе Джо Байдена по «Вашингтонскому обкому»

10.12.2020, 4:56, Разное


Фото © Reuters.

Избранный ведущими СМИ президентом США Джо #Байден всколыхнул «вашингтонское болото» ничуть не хуже своего пока ещё действующего предшественника. Видимо, ошиблись те, кто предрекали сонное президентство 78-летнего ветерана американской политики. Похоже, при нём скучно тоже не будет. Вопрос в том, выдержит ли всё это Америка?

Новые кадровые решения бывшего вице-президента #США повергли в шок американскую публику.

Ещё во время избирательной кампании Джо Байден пообещал сформировать кабинет, отражающий многообразие Америки. И слово держит. Названные им кандидаты уже несколько раз преподносились со словом «впервые». Так, экс-глава ФРС США Джанет Йеллен, вероятно, станет первой женщиной-министром финансов страны. А действующий заместитель министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, похоже, окажется первым иммигрантом, возглавившим этот Департамент.

Но это были ещё цветочки.

Несколько часов назад Джо Байден выдвинул генерала в отставке Ллойда Остина (на фото вверху) на пост министра обороны. Последний может стать первым афроамериканцем на посту главы Пентагона. Если только американский парламент согласится на очередное исключение из действующей правовой нормы, согласно которой возглавлять военное ведомство может либо гражданский, либо военнослужащий, вышедший в отставку не менее семи лет назад.

Ллойд Остин, председательствовавший в Центральном командовании вооружённых сил, которое контролирует войска США на Ближнем Востоке, покинул службу в 2016 году. Как раз, когда закончился второй президентский срок Барака Обамы, при котором генерал сделал головокружительную карьеру. Он возглавлял американский контингент в Ираке, руководил военными в Афганистане и в течение трёх лет был главой USCENTCOM. Вояка с репутацией очень замкнутого человека, всё время избегавшего внимания СМИ. Самое то, что нужно для главы военного ведомства, который должен еженедельно отчитываться перед общественностью.

И типичное назначение по политическим мотивам – для наглядной демонстрации американского многообразия.

Неужели действительно Америка столь сильна, что её Пентагон может возглавить хоть «обезьяна с гранатой» – и ни капли сверхдержавности не убудет?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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