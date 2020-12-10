 

Россия объяснила Азербайджану и Армении решение о запрете на ввоз томатов

10.12.2020, 4:44, Новости дня

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с главой Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли после запрета на ввоз в Россию азербайджанских томатов и яблок.

Данкверт на переговорах заявил, что российская сторона многократно информировала компетентные органы Азербайджана о выявлениях карантинных объектов в плодоовощной продукции, ввозимой в Россию, передает РИА «Новости».

«В связи с тем, что поступление зараженной продукции не прекратилось, Россельхознадзор был вынужден запретить ввоз в Россию томатов и яблок (продукции, в которой наиболее часто обнаруживались опасные вредители) из этого государства», – добавили в ведомстве.

Россельхознадзор договорился провести 11 декабря переговоры с азербайджанскими коллегами для обсуждения сложившейся ситуации. «Стороны проработают возможность применения принципа регионализации при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию», – отметили в ведомстве.

Также Данкверт провел переговоры с начальником Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении Георгием Аветисяном. В ходе беседы он указал, что Россельхознадзор обеспокоен выявлением в поступивших в Россию томатах вируса мозаики пепино, который в случае заноса на территорию страны способен нанести овощеводству значительный урон.

«Учитывая отсутствие от армянской стороны результатов расследования данного случая и информации о принятых мерах, Россельхознадзор был вынужден ввести запрет на ввоз томатов из Армавирской области республики», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за систематических случаев выявления вредителей в продукции. Кроме того, Россельхознадзор с 14 декабря запрещает поставки в Россию помидоров и перца из Армавирской области Армении в связи с распространением вируса мозаики пепино.

Источник в Азербайджане заявил, что решение Россельхознадзора запретить импорт в Россию азербайджанских томатов и яблок стало неожиданностью для Баку. Азербайджанская сторона предполагает, что, возможно, это была техническая ошибка.



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