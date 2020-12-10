 

Турция предупредила США об обратном эффекте попыток наказать Анкару за С-400

10.12.2020, 4:44, Новости дня

Попытки США наказать Турцию за приобретение российских систем противовоздушной обороны С-400 и их развертывание дадут обратный эффект, сообщил на видеосеминаре Германского фонда Маршалла в Вашингтоне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Говоря о приобретении и развертывании в Турции С-400, он отметил: «Наказывать Турцию за это будет столь контрпродуктивно, что это повредит отношениям между Турцией и США, не принесет пользы и будет иметь обратный эффект», передает ТАСС.

Вместе с тем представитель президента Тайипа Эрдогана отметил, что у Анкары «может быть очень позитивная повестка с администрацией [избранного президента США Джозефа] Байдена, несмотря на упомянутые вопросы». По мнению Калына, Байден и его помощники «осознают геополитическую и стратегическую ценность Турции».

Калын отметил, что Турция готова обсуждать с США некоторые технические вопросы, касающиеся развертывания С-400.

Ранее Турция спрогнозировала позицию демократа Джо Байдена, признанного американскими СМИ президентом США, по санкциям из-за С-400. До этого пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик заявил, что Анкара считает неприемлемым политический торг с Вашингтоном в связи с закупкой С-400. В свою очередь сенатор Алексей Пушков объяснил смысл закупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. По мнению политика, основные причины покупки Турцией российского вооружения больше политические, чем военные.

Напомним, в конце октября в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / В московской кальянной насильно удерживали журналистку

26.11 / Скорая добиралась до Марадоны полчаса

19.08 / Эквадор обвинил Китай в попытках скрытного рыбного промысла

23.08 / У посольства Белоруссии в Москве задержали 11 человек

07.07 / ФСБ запросила арест Сафронова

02.12 / В Польше число случаев COVID-19 превысило 1 млн

27.07 / ДНР заявила о соблюдении украинскими силовиками мер по обеспечению перемирия в Донбассе

22.09 / В МИД РФ заявили о прогрессе в переговорах с США по СНВ-3

12.09 / Соловьев показал, что «Калашников рулит»

13.07 / Le Parisien – на страже правосудия — во Франции лабрадор работает помощником следователя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска