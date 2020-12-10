Сильное землетрясение произошло в Бурятии

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10.12.2020, 4:44, Новости дня

На территории Кабанского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщило главное управление МЧС РФ по республике.

«В 05.45 (00.45 мск) на территории Кабанского района [Бурятии] зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Бурятии.

По информации республиканского главка, эпицентр землетрясения находился в дельте впадающей в Байкал реки Селенги в 16 км северо-западнее населенного пункта Дубинино.

«Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ», – сообщили в ведомстве.

Тем временем ГУ МЧС по Иркутской области на своем сайте сообщило, что интенсивность землетрясения в эпицентре составила 7,6 балла, на территории региона ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов.

«Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. В настоящее время центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Иркутской области собирает информацию от ЕДДС районов о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Иркутской области», – сообщили в региональном главке.

Напомним, 21 сентября в районе Байкала произошло землетрясение. Интенсивность подземных толчков в эпицентре, в районе населенного пункта Култук, составила 8,1 балла. После землетрясения в Иркутске ввели режим повышенной готовности, в поселке Култук приостановили работу котельных. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов. В городе Слюдянка Иркутской области после землетрясения без электричества остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов.



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