Мнение: Тайное награждение Ас-Сиси

10.12.2020, 4:04, Разное

В 2007 году Саркози устроил ливийскому диктатору Каддафи красную дорожку в Париже. Сегодня Макрон вручил высшую награду Франции египетскому диктатору Ас-Сиси. Все государства имеют дело с акторами, которые могут им не нравиться. Однако такие государства не читают лекций другим о своем моральном превосходстве, когда пируют с диктаторами (с)..

Макрон без лишнего шума наградил президента Египта Ас-Сиси орденом Почетного Легиона.

Тем не менее, возник адовый скандал, так как администрация Макрона решила не афишировать награждение северо-африканского автократа, который пришел к власти после кровавого государственного переворота в результате которого был свергнут демократически избранный президент. О том, что Ас-Сиси был награждён, французская пресса узнала не из пресс-релиза французских властей, а из ролика опубликованного на сайте президента Египта. Кроме того, выяснилось, что на церемонию в Париже, пригласили только египетских журналистов. После чего естественно возникли вопросы в стиле "то есть вы понимали как это выглядит и поэтому решили не афишировать награждение?". В общем, Макрон не успевает вылезать из старых проблем, как влезает в новые.

Турция конечно не упустила данную тему и турецкие СМИ и соц.сети взорвались темой "Макрон поддерживает убийц и скрывает это от французов", поминая жертв государственного переворота в Египте, на которых Франция, как и другой "цивилизованный" Запад тогда закрыли глаза.

Разумеется, этот знак внимания Ас-Сиси является следствием дружбы против Турции, которая проявляется в сближении позиций Франции и Египта в отношении происходящего в Ливии и вокруг конфликта с шельфовой добычей в Восточном Средиземноморье.

Эти мотивы как раз понятны, объясними и логичны, но разумеется после таких награждений, претензии Францию на некую демократическую моральность, выглядят смешно. Если бы Франция сразу заявляла, что ей плевать на имидж и она действует исходя из своих своекорыстных интересов, то ей бы слова по поводу Ас-Сиси никто не сказал. Но она же постоянно что-то вякает про моральность политики, демократию и прочий неолиберальный речекряк.

Собственно, Башар Асад в свое время презрительно вернул французам аналогичную награду, указав, что нынешние французы это американские рабы. Тогда Франция очень долго оправдывалась и обижалась, стремясь доказать, что это не так, а самого Асада называла кровавым диктатором, позиционируя себя как свободную и демократическую страну. Все это конечно смотрится смешно, с учетом того, что ранее ничего не мешало Франции награждать Асада, хотя и до войны он был типичным ближневосточным автократом. Ну а с награждением Ас-Сиси, лицемерие Парижа начало покорять все новые высоты, причем тут уже не Асад насмехается над Макроном, а сами французы, у которых возникает острый когнитивный диссонанс между пропагандируемым образом Франции и ее фактическим поведением.

И да, помнится Франция тоже критиковала тайную инаугурацию Лукашенко. Что не помешало ей тайно награждать египетского президента.