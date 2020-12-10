Мнение: О голодающей сверхдержаве

10.12.2020, 4:02, Разное

В такое действительно сложно поверить. Но… это реальность. Богатая и обильная держава буквально на пороге неслыханного кризиса голода. Из-за экономических последствий непрекращающейся эпидемии #коронавирус­ной инфекции практически каждый шестой житель не в состоянии купить себе даже продукты. И вынужден ориентироваться лишь на благотворительную помощь. Так говорит #статистика и она поистине ужасна.

В общем, совсем не случайно российский президент Владимир #Путин потребовал не допустить проблем с продуктами, как в #СССР. Хотя… постойте…

Речь в первом абзаце совсем не о России!

Это – начало статьи в немецком Der Spiegel о призраке голода в… США. По данным издания, невыдуманный голод угрожает 50 млн американцев.

Вот некоторые выдержки.

Пока Дональд Трамп, дорабатывающий свой срок на посту президента, сначала принижал размах кризиса, а потом и вовсе стал его игнорировать, всё больше его соотечественников нищают из-за пандемии CoVID-19. Признаки этого обнищания заметны повсюду. Даже в благополучных городах-миллионниках вроде Нью-Йорка или Лос-Анджелеса очереди за бесплатным горячим питанием такие длинные, что люди, стоящие последними, рискуют остаться без обеда — дневные запасы попросту иссякают.

#Америка — страна бедняков. Именно в преддверии Рождества в #США разворачиваются сцены, которых здесь не было со времен Великой депрессии 1930-х годов. Тогда повсюду были bread lines — «хлебные очереди», а сейчас пригороды мегаполисов стоят в многокилометровых пробках-очередях за бесплатным питанием.

В настоящий момент каждый шестой американец столкнулся с проблемой голода. Ещё до пандемии еды не хватало примерно 35 млн граждан #США. По данным организации Feeding America, из-за вспышки коронавируса эта цифра уже выросла до 50,5 млн чел., из которых 17 миллионов — дети. Почти четверть всех домохозяйств признаются, что испытывают опасения по поводу собственной продовольственной безопасности, — это вдвое больше, чем в конце 2018 года. Семьям с детьми живётся особенно тяжело: по результатам опроса в преддверии Дня благодарения, более половины «не очень уверены», что через четыре недели им будет хватать денег на еду.

Хуже всего приходится чернокожему и латиноамериканскому населению, которое и так живёт относительно бедно и больше других пострадало от прочих аспектов пандемии. 35,7% афроамериканцев и 32,3% «латинос» испытывают, согласно результатам исследования, нехватку продуктов питания. «Голодный кризис, охвативший Америку, становится настоящей голодной катастрофой, — заявила депутат Конгресса от Демократической партии Марсия Фадж (Marcia Fudge) из Огайо. — Мы больше не можем игнорировать это».

Сотрудники «полевых кухонь», в большинстве своем добровольцы, валятся с ног от усталости и постоянно рискуют заразиться коронавирусом. По всей стране с марта по конец октября было роздано около 4,2 млрд порций бесплатной еды. Этого достаточно, чтобы на протяжении четырёх дней обеспечивать каждого американца завтраком, обедом и ужином. В одном лишь октябре объём распределённых продуктов питания в полтора раза превысил объём предыдущего месяца. 40% американцев, обратившихся за помощью, сделали это «в самый первый раз» — несмотря на общественную стигму.

В Нью-Йорке сейчас голодают около 1,5 млн чел., в том числе почти 500 тыс. детей. С марта частные и городские «полевые кухни» обеспечили продовольствием 13,3 млн клиентов, что примерно на треть больше, чем до пандемии. Церковная «полевая кухня» из Бруклина под названием St. John’s Bread & Life за шесть месяцев, прошедшие с марта, раздала более 680 тонн продуктов питания — столько же, сколько за весь прошлый год.

Ну и так далее.

Если бы такой материал вышел в RT, его немедленно признали бы гнусной клеветой и путинской пропагандой. Но тут – неподкупная и непредвзятая немецкая журналистика. Ей-то с чего врать?

Или это такой камень в спину уходящему Дональду #Трамп­у?