Турция объявила о начале токсикологических испытаний российской вакцины

10.12.2020, 3:50, Новости дня

Турция начинает токсикологические испытания российской вакцины от COVID, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, опровергнув тем самым слухи об отказе Анкары от закупки «Спутника V».

«Для нас важно, чтобы произведенная в РФ вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP [Надлежащей лабораторной практике]. Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в РФ вакцины не возникнет», – передает заявление министра ТАСС.

Ранее появились сообщения о том, что Турция якобы не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она будто бы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Эти сообщения оказались «фейком».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты тестирования и испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» свидетельствуют о ее эффективности и надежности.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.