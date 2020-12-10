Вопрос дня: Как меняются правила разведения огня на дачных участках?

10.12.2020, 3:50, Новости дня

С Нового года россиянам больше нельзя будет разводить открытый огонь даже на собственном дачном участке, если пламя окажется ближе пяти метров к любой постройке. Как пояснили в МЧС, это правило распространяется и на разжигание мангалов.

Согласно нынешним правилам, разводить костры, а также сжигать мусор и траву запрещалось внутри населенных пунктов только на землях общего пользования. Появившиеся ранее сообщения о том, что в РФ с 1 января запретят вообще жечь костры на собственных участках, не соответствуют действительности.

Согласно новым нормам, со следующего года нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

Новые правила приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины и будут действовать до 2026 года. Затем их могут вновь пересмотреть «в соответствии с требованиями времени». За нарушение правил предусмотрена ответственность по КоАП: для граждан – штраф в 2-3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения – до 5 тыс. рублей.

По мнению наблюдателей, кардинальных изменений в правилах противопожарного режима с января не произойдет. Зато все требования собраны теперь в одном документе, а не в разных, как было ранее.

В МЧС неоднократно обращали внимание на то, что к пожарам в сельской местности часто приводит обыкновенная небрежность домовладельцев. С дачных и приусадебных участков следует убирать любой горючий мусор, вроде остатков дров и конструкций летних парников. Опавшую листву следует вывозить в специально отведенные для подобного мусора места, а не сжигать.

Если вы оставляете дачу на зимовку, убедитесь в том, что все электрические устройства отключены, а газовое оборудование – перекрыто, рекомендуют пожарные. Если используются газовые баллоны, то самым лучшим решением будет вывоз их с участка, но если такой возможности нет, то эксперты советуют размещать их не в основном доме, а в удаленной пристройке.

По данным МЧС, в первом полугодии 2020 года почти четверть всех пожаров в РФ (23,6%) произошли в дачных домах и банях. Всего в жилых домах произошло почти 50 тыс. пожаров.

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