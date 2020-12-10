Мнение: Война в Закавказье глазами Вийскового Оглядача: Россия в ловушке

10.12.2020, 3:34, Разное

Очень интересный анализ – украинец рассказывает азербайджанцу об итогах их войны с Арменией. Мой любимец – военный оглядач Арестович! А то ведь несколько утомило армянское засилье в российской прессе – всякие Кургиняны, Гукасяны и прочие. Что ни откроешь, везде тебе армянские эксперты с болью в голосе жалуются: мол, азербайджанская армия стояла на грани полного разгрома, в атаку уже был готов идти чуть ли не лично Алиев (поскольку доблестные армянские воины изничтожили втрое превосходящего противника, один Алиев и оставался) – но тут совершенно “необъяснимое” предательство Николы Пашиняна вдруг лишило многострадальный армянский народ заслуженной победы и даже привело к потере Шуши.

Арестович теперь заимел какой-то малозначительный, но официальный пост в администрации президента Зеленского, а Украина давно себя позиционирует как чуть ли не “духовная союзница” Азербайджана (украинцы видели что-то родное в борьбе Азербайджана за аннексированный Арменией Нагорный Карабах). Ну и все-таки он – военный аналитик, не считающий нужным щадить чувства армян. Интересно послушать!

Цитаты: “Россия присутствует на Кавказе последние 200 лет, и убрать ее оттуда не удается. Когда был Советский Союз, и даже некоторое время после его распада, Турция туда не совалась. И только когда уже все было подготовлено, Турция решилась открыть там свой третий фронт (после курдов и Ближнего Востока)”

“Вы (азербайджанцы) провели блестящую военную кампанию. Мы много это обсуждали, тут можно только аплодировать. Одно взятие Шуши – это навсегда золотая страница во всех учебниках мировой истории, сколько будет жить человечество. С военной точки зрения это – экстраординарное событие. Навечно в зал славы! Что бы ни произошло с человечеством, в военных учебниках и в учебниках истории будет такая страница наряду с величайшими битвами. Тремя отрядами сил специальных операций и горной пехоты взять населенный пункт, который находится на высоте и обороняется пехотной группировкой в городе, с артиллерией и танками – ну, знаете, никто такого не делал.

Силы специальных операций не любят болтать. Но мы знаем, что ваш президент звонил командующему этих сил и поздравлял – это дорогого стоит (Арестович говорит с таким восхищением, как будто это Зеленский звонил командиру азербайджанского спецназа! – С.). В сеть попали отрывки боев, снятые с нагрудных камер. Там пистолетная дистанция! В упор идет стрельба! И мы знаем: вы там сделали, как Спартак против римлян: те спустились на лозах с гор, напали с тылу на римский лагерь и победили. Один из ваших отрядов сделал то же самое: прошел, спустившись через отвесные скалы, там, где его никто не ожидал. И на камерах видно, как азербайджанские солдаты подбираются к армянским солдатам, которые ничего не ожидают, на 5-10-15 метров, кидают 2 гранаты – и пошло-поехало. Они там сначала поднялись на неприступные горы, а потом оттуда спустились! Эта история совершенно необыкновенная.

Но если брать все остальное – там и других историй хватало. Например, проход сквозь горный массив от Гадрута и на северо-запад к Шуше. Там армянские силы ожидали, что вы будете пробивать себе дорогу через Гадрут-Красный Базар, сосредоточились все там, а ваши горнопехотные силы пошли через ЧияяКалу-Лачин, и прошли через горный массив за спиной у армян…

Если говорить о военных результатах… Нагорный Карабах защищала 1-я (она же и единственная) общевойсковая армия Армении, специально созданная для защиты Карабаха. Состояла она из двух дивизий: 10-я горнопехотная на Севере и 18-я мотострелковая на Юге. И парочка отдельных полков, батальоны обеспечения, спецназ и т.д. 10-я Горнопехотная – это “кровники”, или дети “кровников”, которые остались со времен первой карабахской войны. Они все в основном карабахцы. Они очень сильно мотивированы, отлично подготовлены для действий в горных условиях. И вот эта дивизия физически перестала существовать. Вы ее в значительной степени уничтожили. Вы выбили всех “кровников”, всех ответственных за массовые преступления во время первой вашей войны.

Первая общевойсковая армия Армении как подразделение рассеяна. До сих пор неизвестны армянские потери. Что бы они там ни публиковали, к ним, думаю, надо сразу добавлять нолик. Сколько они там сказали у них потерь – 4 тысячи? Ну, не нолик, но увеличивать по крайнем мере в 5 раз смело. А азербайджанские потери – 2800, так вы публиковали…”

“Для меня очевидно, что в отношении Армении сейчас Турция и Азербайджан проводят совместную программу по усилению и сохранению Пашиняна. Потому что альтернативой является победа в Армении военной хунты, победа промосковских оппозионеров, которые в случае переворота и захвата власти немедленно начнут снова гнать армян в бой (интересно, у нас армяне пишут, что для сохранения Пашиняна у нас все усилия прилагает Путин; получается, Пашиняна поддерживают буквально со всех сторон – он ведь еще к тому ж “ставленник Америки” – С.)

“Что касается российского контингента. Российский контингент – это не оккупанты на вашей земле! И то, что они привели туда три с половиной вертолета и два с половиной Града – это все детский сад, шестая ясельная группа. Российский контингент у вас находится В ЗАЛОЖНИКАХ. У вас и у Турции. Россияне пытаются сыграть в грузинскую игру. Что если будет третий раунд войны в Карабахе, то они попытаются по грузинского сценарию 2008 года заявить, что “вот, азербайджанцы или турки обстреляли наши войска, мы имеем право на введение миротворцев, войск, ответную операцию…” Они, россияне, ошиблись: Азербайджан в 2020-м, в союзе с Турцией – это совсем не Грузия в 2008-м. Я думаю, что россияне поступили как полные идиоты. Их обманули! Они позволили втянуть полторы тысячи своих солдат, с техникой, в ловушку, из которой им не выйти. Они поддались на военную хитрость. Начертания того, как они находятся там – это катастрофа. В течение одного дня они могут быть отрезаны, они уже фактически отрезаны. И дальше что? Смерть в окружении или разоружение и капитуляция…

Теперь Вот вам цена российского “ввода миротворцев”. Я с удовольствием обращаюсь к азербайджанской публике (которая, я знаю, меня любит и смотрит): Россия не оккупирует ваши земли – она дала вам полторы тысячи заложников. Давя на них, вы сможете решать теперь любые свои проблемы с Россией. Надо быть выдающимися идиотами, чтобы это сделать. Даже просто снабжение и содержание этой группировки будет тотально зависеть от доброй воли Азербайджана и Турции.

Россия – это большая фабрика по промышленному производству понтов. И в данном случае понты русских подвели, завели не туда. Турки вышибли дверь на Кавказ, она повисла на одной петле. В Ливии проиграли, в Сирии типа боевая ничья, теперь они проиграли в Карабахе. Воевать ей через Кавказский хребет или невозможно, или очень сложно. Россия желает быть в каждой бочке затычкой – быстро перебросили Ульяновскую бригаду… и не поняли, что они влетели в ловушку”.

Ну что тут скажешь: Арестович непонятно где понабрался поистине восточной цветистости, но по сути он прав. Разве что в оценке армянских потерь он, мне кажется, преувеличивает: если б там в самом деле было 20 тысяч, сейчас в Армении бы не было такого “боевого угара”.

Беспилотники

И что теперь у России с беспилотниками: Россияне очень сильно смеялись над санкциями вместе с Искандерами – а теперь прошло 6 лет, и они уже не смеются. Потому что вся элементная электронная база у россиян была импортная. Без нее беспилотник не хочет лететь, не хочет видеть, не хочет управляться, не хочет нести боевое дежурство. Мы сбиваем их беспилотники регулярно, вчера еще один сбили на Донбассе. И мы знаем, с кем имеем дело: не взлетает у них это. И не взлетит. Потому что все “страшные военные беспилотники России” – это такой апгрейд авиационного спорта. Без элементной базы не полетит. Там одна голова с оптико-электронными элементами – это десятки тысяч долларов, и это подсанкционная продукция. А своей произвести и выстроить – это 10-15 лет, у России уже нет на это ни времени, ни денег.

У России всегда хороший замысел (они планировать умеют), но они всегда сыпятся на исполнителях.

За что в Нагорном Карабахе умирать российскому солдату? 18-летнему? Или даже 35-летнему контрактнику?”

Да не за что, в том-то и дело.

В конце добрый Арестович напропрочил еще и войну Грузии (при поддержке Турции и Азербайджана) с Россией за “аннексированные территории”, а заодно поделился наблюдением – мол, весь Дагестан внимательно следил за войной в Карабахе и откровенно “болел” за Турцию. Ну, в общем, да – я тоже про это писал и месяц, и два назад