Белоруссия приостановила выезд через наземные КПП из-за COVID-19

10.12.2020, 2:56, Новости дня

Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из постановления Совета министров.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», – говорится в документе, который опубликован на Национальном правовом портале Белоруссии.

Приостановка выезда из республики не распространяется на:

лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам; глав и членов официальных делегаций; водителей транспортных средств при выполнении ими международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

сотрудников Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющих доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам; сотрудников республиканского унитарного предприятия «Специальная связь», осуществляющих доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;

членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

граждан Республики Беларусь, а также иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, убывающих в служебную командировку;

лиц, убывающих из Республики Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги), а также лиц, их сопровождающих; лиц, осуществляющих перевозку стволовых клеток, органов для трансплантации;

граждан Республики Беларусь, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, – для выезда (не чаще одного раза в течение шести месяцев) из Республики Беларусь к месту постоянного проживания;

лиц, выезжающих из Республики Беларусь для получения медицинской помощи, – при предъявлении документов (копий документов) принимающей медицинской организации или Министерства здравоохранения Республики Беларусь, подтверждающих цель данной поездки, а также лиц, их сопровождающих;

лиц, выезжающих (не чаще одного раза в течение шести месяцев) из Республики Беларусь в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, – при предъявлении документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях);

лиц, выезжающих (не чаще одного раза в течение шести месяцев) из Республики Беларусь для получения образования в иностранных образовательных организациях, – при предъявлении документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) учреждения образования Республики Беларусь о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях.

Данное постановление касается автодорожных, железнодорожных и речных пунктов пропуска через границу. Указанные изменения вступают в силу через 10 дней после опубликования. Документ опубликован на Национальном правовом портале Белоруссии 10 декабря.

Напомним, в конце президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ноября официальная статистика по смертности от коронавируса в республике отражает реальное число умерших, власти Белоруссии не видят интереса фальсифицировать данные.

При этом Лукашенко выступил с утверждением, что COVID-19 уже давно не является чисто медицинской проблемой, а перешел в политическую и экономическую плоскости. «Если надо отгородиться от кого-то – закрывают границу под видом коронавируса, если кто-то на кого-то хочет надавить политически – используют коронавирус», – сообщил глава республики.