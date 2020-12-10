Прототип корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе

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10.12.2020, 2:56, Новости дня

Прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX взорвался во время испытаний в штате Техас.

Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17.45 по времени восточного побережья США (01.45 мск четверга). Через пять минут корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, прототип взорвался, передает ТАСС.

Во время трансляции было видно, что Starship опустился на площадку не ровно вертикально. В SpaceX отметили, что ракетный двигатель Raptor, установленный на прототипе, аварийно прекратил работу. Вопреки очередной неудаче глава SpaceX Илон Маск высоко оценил результат испытаний. «Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления», – заметил Маск.

Напомним, 14 ноября провалились третьи огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8. Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) также заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип – Starship SN3 – лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале еще один прототип – Starship SN1 – разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.



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