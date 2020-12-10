 

Украинский оппозиционер захотел привиться «Спутником V» в прямом эфире

10.12.2020, 2:02, Новости дня

Лидер молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский сообщил о готовности привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в прямом эфире украинского телеканала.

Ведущая телеканала NewsOne спросила у Марчевского, готов ли он вакцинироваться «Спутник V» в прямом эфире, передает РИА «Новости».

«Безусловно, да. Я готов. Смотрите, я ежегодно вакцинируюсь вакциной от гриппа и, безусловно, я готов вакцинироваться вакциной «Спутник V», – сообщил в ответ Марчевский.

Депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во вторник приехал в Центр Гамалеи, там он встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. В РФПИ заявили, что выпуск готовой формы вакцины «Спутник V» на территории Украины наладила фармкомпания Биолек, производственные мощности готовы. Гинцбург сообщал, что центр готов обучить украинских специалистов для вакцинирования украинцев.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность производства вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции на Украине зависит от решения украинского руководства.



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