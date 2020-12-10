Палата представителей США продлила финансирование правительства

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10.12.2020, 2:02, Новости дня

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до 18 декабря.

Документ поддержали 343 конгрессмена, 67 высказались против. В ближайшее время аналогичную инициативу должен одобрить Сенат Конгресса, после чего документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает 11 декабря, передает ТАСС.

Напомним, 1 октября Трамп продлил финансирование работы правительства до 11 декабря. Если бы инициатива не была утверждена, Соединенным Штатам грозила новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.



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