Определились все участники плей-офф футбольной Лиги чемпионов

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10.12.2020, 2:02, Новости дня

Стал известен полный состав участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В группе А испанский «Атлетико» в гостях обыграл австрийский «Зальцбург» (2:0), российский «Локомотив» проиграл на выезде германской «Баварии» (0:2). По итогам группового этапа в плей-офф вышли «Бавария» (16 очков) и «Атлетико» (девять), в 1/16 финала Лиги Европы участие продолжит «Зальцбург» (четыре), «Локомотив» (три) занял последнее место в группе, передает ТАСС.

Испанский «Реал» победил дома германскую «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:0) в группе В, украинский «Шахтер» сыграл на выезде вничью с итальянским «Интером» (0:0). В 1/8 финала вышли «Реал» (десять) и «Боруссия» (восемь), «Шахтер» (восемь) сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Интер» (шесть) не вышел в финальный этап еврокубков.

В квартете С английский «Манчестер Сити» обыграл дома французский «Марсель» (3:0), португальский «Порту» победил в гостях греческий «Олимпиакос» (2:0). Первое место в группе занял «Манчестер Сити» (16), следом расположился «Порту» (13), «Олимпиакос» (три) пробился в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» (три) завершил участие в еврокубках.

До этого в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Ливерпуль», «Челси» (оба – Англия), дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» (оба – Германия), «Севилья», «Барселона (оба – Испания), «Аталанта», «Ювентус», «Лацио» (все – Италия) и ПСЖ (Франция), в Лигу Европы – «Краснодар» (Россия), «Аякс» (Нидерланды), «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» (Киев, Украина) и «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Ранее московский «Локомотив» проиграл австрийскому «Зальцбургу» в домашнем матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф международного турнира УЕФА.

Петербургский «Зенит» стал последним в своей группе и завершил борьбу за европейские трофеи, единственным представителем РФ в весенней части еврокубков будет «Краснодар», который занял третье место в своем квартете в Лиге чемпионов и выступит в 1/16 финала Лиги Европы. На групповом этапе этого турнира выступает московский ЦСКА, но клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф.



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