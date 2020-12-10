Мы — русские, и с нами борщ

10.12.2020, 2:00, Разное

Изгоняющие бесов: от Никиты Михалкова до всех остальных.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно. Об этом устами митрополита Илариона, главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, сообщает РИА «Новости». Источники авторитетные, наверняка верующие к ним прислушаются. Только проблема уже давно вышла за рамки частности, обретя статус закономерности.

Пока пишу колонку, наблюдаю за баталиями на украинском фронте.

Очередное наступление предприняла программа «60 минут». Украина якобы намерена обогатить борщом список своего культурного наследия. Процедура изгнания бесов — из борща, из Украины, из ее культурного наследия стартовала незамедлительно. Скабеева отсутствовала, что гарантировало максимальную собранность ее мужу Попову. Народ в студии под его руководством вопил «Борщ наш!» с тем же энтузиазмом, с которым прежде кричал «Крым наш!».

Параллельно взбухла тема котлеты по-киевски. «Котлета наша», — дружно выдохнули эксперты. Вдруг некий голос робко пропищал: это вообще-то блюдо французской кухни. Экзорцисты от ВГТРК замерли от наглости непростительной гипотезы. Положение спас бывший кавээнщик Андрей Бочаров. Его вывели на экран посредством телемоста, где он гордо провозгласил: «Мы — русские, и с нами борщ». Полководец Суворов, чью фразу творчески переосмыслил отставной юморист, вздрогнул в своем вечном убежище. Остальным формулировка понравилась. О котлете достойнейшие государственные мужи подумают завтра.

Сегодня изгнание бесов — не только обряд и даже не ведущий жанр, а главный сюжет существования медийного пространства.

Первым многообещающий тренд почувствовал Никита Михалков. Заслуженный бесогон державы недолго оставался в одиночестве. На борьбу с мерзкими сущностями незамедлительно выдвинулось все телевидение. Я много раз пыталась дать определение штатным и нештатным борцам с означенными сущностями, но все они не охватывали суть явления. И только новая инициатива РПЦ подсказала правильный ответ. Нынешние пропагандисты — те же экзорцисты.

Отличие лишь в том, что они не укрепляют себя молитвой, а сразу переходят ко второму этапу, то есть к прямым нападкам на разнообразных демонов. С одинаковым рвением они готовы очистить от заразы хоть отдельно взятого Навального, хоть целую Америку.

Для облегчения главных задач экзорцизма маленький, но гордый телеканал «Царьград» выступил с перспективным начинанием.

Публикуется список ведущих русофобов страны (дополнения к списку приветствуются), все желающие могут проголосовать. Кто лидирует в списке, тот и нафарширован бесами больше остальных. Определить фронт работ — важная стратегическая цель. Это только в Ветхом Завете Давид изгоняет злых духов, играя на гуслях. Нынче, когда даже разборки в родительских чатах могут закончиться смертью, одними гуслями не обойтись.

Публичный процесс избавления от порчи втягивает все новые слои социума. Канал НТВ, не последний бесогон в нашем отечестве, время от времени врачует души звезд. Лера Кудрявцева в одеянии, напоминающем пасторское, обсуждает тему «Звезды и их болезни». «Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный», казалось, никогда не кончится. У Елены Воробей был ковид. У Екатерины Волковой — гепатит С. У Александра Михайлова — аневризма желудочных вен. У Светланы Светличной — инсульт. У Павла Прилучного — перелом лицевых костей. У Виктории, дочери Владимира Левкина, — рак мозга. У Ольги, дочери Ларисы Гузеевой, в теле завелся «чужой». Народ вздрогнул, но суровая дама, доктор наук, тотчас успокоила собравшихся: это сгусток ткани, в котором можно обнаружить волосы, нити, остатки зубов, он легко убирается… Я решила тоже легко убраться, пока не поздно.

От этого нескончаемого скорбного листа остался один вопрос: зачем и кому это нужно?

Впрочем, сами звезды с такой готовностью и вдохновением спешили рассказать о своих (и чужих) болезнях, что в воздухе повеяло катарсисом. Люди здесь собрались умиротворенные, уже очищенные от порчи в других передачах.

Переключаюсь на Соловьева, и там, о чудо, тихо. Эксперты с настороженными лицами обсуждают грядущую эру Искусственного интеллекта. Пока представить себе роботов вместо Хинштейна с Кургиняном или, бери выше, самого Владимира Рудольфовича не хватает фантазии. Когда еще этих бездушных андроидов-гуманоидов обучат кликушеству и беснованию в эфире, а действовать нужно здесь и сейчас.

Мастер-класс загрустившего от Искусственного интеллекта Соловьева не заставил себя ждать. Мэтр встрепенулся и принялся изгонять бесов из Леонида Кравчука, желающего отключить Россию от международных платежных систем. Метал громы и молнии, размахивал руками, брызгал слюной, называл экс-президента Украины преступником, предателем, Иудой.

На душе стало легко и спокойно. Вновь воссияла гармония. Иуда — их. Борщ — наш. За котлету по-киевски мы еще поборемся.

Слава Тарощина

Обозреватель «Новой»