Лукашенко предложил создать новый конституционный орган, СМИ предполагают, что он готовится к передаче власти

10.12.2020, 1:56, Новости дня

Александр Лукашенко предложил наделить полномочиями конституционного органа Всебелорусское народное собрание. Об этом он заявил 9 декабря в ходе поездки в Минскую область, пишет пресс-служба президента Беларуси.

“Я так думаю – не знаю, поддержите вы или нет – Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития”, – сказал он.

По словам Лукашенко, Всебелорусское народное собрание будет “выступать от имени народа, трудовых коллективов”.

“Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. [Кому?] Надо искать такой орган. У нас есть Всебелорусское народное собрание”, – добавил он, признав, что “некоторые полномочия придется передать”.

Всебелорусское народное собрание было создано в 1996 году, орган созывают раз в пять лет, последнее собрание проводилось в 2016 году.

Действительно важными были только первые заседания нового органа, отмечает “Европейская правда”: в 1996 году новоизбранный президент Лукашенко, который был в конфликте с парламентом, заявил о вынесении на рассмотрение нового органа новой редакции конституции, “установившей режим его абсолютной власти”.

Издание предполагает, что таким образом Лукашенко намерен оформить передачу власти.

Следующее заседание, как сказал Лукашенко, пройдет в конце января – начале февраля 2021 года.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

По данным Тихановской на 28 ноября, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Тихановская 3 декабря заявила, что режим Лукашенко разваливается, нынешние власти Беларуси неминуемо окажутся в ситуации, когда им выгоднее будет сесть за стол переговоров. Она сказала, что готова возглавить Беларусь на переходный период. По мнению оппозиционерки, он будет длиться не менее 45 дней.