 

YouTube будет удалять контент, оспаривающий результаты выборов президента США

10.12.2020, 1:56, Новости дня

Видеохостинг YouTube заявил, что отныне будет удалять любые материалы, в которых утверждается, что в ходе президентских выборов в США имело место масштабное мошенничество, повлиявшее на исход голосования. Об этом компания сообщила в своем блоге.

“Наши принципы сообщества запрещают спам, мошенничество или другие манипуляции с носителями, скоординированные операции влияния и любой контент, направленный на подстрекательство к насилию. С сентября мы заблокировали более 8 тыс. каналов и тысячи вредоносных и вводящих в заблуждение видеороликов, связанных с выборами, за нарушение наших действующих правил. Более 77% этих удаленных видео были удалены до того, как получили 100 просмотров”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что политика YouTube запрещает вводить зрителей в заблуждение относительно того, где и как голосовать.

“Мы начнем удалять любой контент, загруженный 9 декабря (или в любое время после него), который вводит людей в заблуждение, утверждая, что широко распространенное мошенничество или ошибки изменили исход президентских выборов в США 2020 года, в соответствии с нашим подходом к историческим президентским выборам в США. Например, мы удалим видеоролики, в которых утверждается, что кандидат в президенты выиграл выборы из-за широко распространенных сбоев программного обеспечения или ошибок подсчета. Мы начнем обеспечивать соблюдение этой политики сегодня, а в ближайшие недели – еще больше”, – отметили в руководстве YouTube.

В компании подчеркнули, что уже достаточное количество штатов сообщило итоги голосования, чем подтвердило победу демократа Джо Байдена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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