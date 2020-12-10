 

В ОАЭ зарегистрировали вакцину от COVID-19 китайской компании Sinopharm

10.12.2020, 1:14, Разное


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Ранее Sinopharm дали разрешение на проведение III фазы клинических испытаний инактивированной вакцины (на основе убитого вируса) в ОАЭ 23 июня после успешного завершения I и II фазы. Ученые сообщили, что у всех 1120 здоровых добровольцев выработались антитела с высоким титром после получения двух доз препарата. Финальную фазы тестирования ученым пришлось проводить в ОАЭ, поскольку на тот момент эпидемия коронавируса в Китае была под полным контролем, и оценить эффективность вакцины было сложно. В настоящий момент клинические испытания вакцины ведутся также в Бахрейне, Египте, Иордании, Перу и Аргентине.

Контролирующие органы ОАЭ выдали разрешение на экстренное применение вакцины еще в сентябре после получения промежуточного анализа, показавшего, что вакцина на 100% предотвращает случаи среднего и тяжелого течения COVID-19, сообщила FT. Сегодня Минздрав ОАЭ озвучил обновленные данные, согласно которым общая эффективность вакцины оценивается в 86%. Подробные результаты клинических испытаний пока не обнародованы, но власти страны сочли их достаточными для того, чтобы зарегистрировать препарат для массового применения. Органы здравоохранения ОАЭ заявили о том, что регистрация станет «важным шагом в борьбе с пандемией».

По данным FT, Sinopharm пообещала произвести 1 миллиард доз вакцины в ближайшие месяцы. До конца 2021 года фармкомпания выпустит 10 миллиардов доз. Она намерена обеспечить вакцинами не только Китай, но и многие страны третьего мира. 

Ранее, 8 декабря, государственная фармкомпания Индонезии Bio Farma озвучила промежуточные итоги клинических испытаний другой китайской инактивированной вакцины, созданной фармкомпанией Sinovac. Эффективность препарата оценили в 97%. Предположительно, разрешение на экстренную вакцинацию будет получено от местного регулятора в конце января. В ноябре разработчики опубликовали результаты ранних и среднесрочных испытаний вакцины, подтвердивших ее безопасность и быструю выработку иммунного ответа у добровольцев. При этом уровни антител у привитых в ходе испытаний оказались ниже, чем у тех, кто переболел COVID-19. Однако это не повлияло на способность вакцины обеспечить защиту организма от патогена, считают ученые.

В настоящий момент в Китае ведется разработка пяти видов вакцин против коронавируса. Одна из вакцин производства Cansino Biologics испытывается в России.



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