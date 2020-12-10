 

В РФ отреагировали на отказ Microsoft поставить ПО МГТУ имени Баумана

10.12.2020, 1:08, Новости дня

Минцифры будет поручено проверить потребности МГТУ им. Баумана в софте после того, как компания Microsoft отказалась поставлять программное обеспечение вузу, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Импортозамещение ПО – это крайне актуальная тема, и подобные ситуации, в которой в том числе оказался МГТУ им. Баумана, дают нам возможность форсировать этот процесс. Минцифры проведет анализ потребностей вуза, для этого сейчас создается рабочая группа с участием ректората. Аудит займет около двух недель. Первично большая часть офисного программного обеспечения, необходимого для организации учебного процесса, будет закрыта отечественным и свободно распространяемым программным обеспечением», – передает слова Чернышенко ТАСС.

Вице-премьер добавил, что действие лицензии Microsoft истекает в сентябре 2021 года, и есть время на замену.

Напомним, генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков заявил, что корпорация Microsoft по надуманным причинам уже несколько месяцев отказывается продлевать лицензию на свое программное обеспечение для МГТУ имени Баумана.

Трехлетнее соглашение между вузом и Microsoft действует до сентября 2021 года. МГТУ им. Баумана имеет право использовать лицензионные продукты Microsoft в академических целях и обязуется проводить ежегодные платежи за предоставление доступа к лицензионным программным продуктам, используемым для обучения.



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