 

Донецк призвал Париж и Берлин отреагировать на лживые заявления Киева

10.12.2020, 1:08, Новости дня

Будущее переговоров в нормандском формате (Россия, Украина, Германия, Франция) во многом зависит от реакции Германии и Франции на заявления Киева о якобы выполнении всех решений прошлого саммита, сообщила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

«Представители Киева, несмотря на то, что именно из-за их деструктивного поведения было сорвано выполнение Совместных итогов, позволяют себе высказываться о том, что «Украина выполнила все условия, предусмотренные [9 декабря 2019 года в Париже] встречей в Нормандском формате».Вопиющая лживость этих высказываний является очевидной для каждого, кто хотя бы поверхностно ознакомился с положением дел в Донбассе и в Минском процессе. Интересно другое: будет ли реакция стран-гарантов в лице Франции и Германии на подобные заявления Украины? <…> Или эти страны вновь станут на сторону Киева и тем самым еще больше нивелируют свою миссию посредников и гарантов Минского процесса? Считаем, что от этих вопросов во многом зависит будущее нормандского формата и его функции контрольного механизма мирных переговоров», – приводит слова Никоноровой Telegram-канал МИД ДНР.

Министр иностранных дел Донецкой народной республики также призвала представителей Украины «задуматься наконец-то о необходимости вести диалог со второй стороной – представителями Донбасса, без которого ни один саммит «нормандской четверки» ни на йоту не приблизит реальное урегулирование конфликта».

В прошлую среду по инициативе РФ в Совете Безопасности ООН прошло заседание по «формуле Аррии», посвященное Минским соглашениям по Донбассу. На нее были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

При этом Украина заявила о том, что будет бойкотировать встречу. «Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез», – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отказ Франции и Германии от участия в неформальной встрече СБ ООН стал поводом для сомнений в целесообразности новых «нормандских» саммитов со стороны постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.

В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с нежеланием Киева выполнять свои обязательства в соответствии с минским «Комплексом мер» и договоренностями «нормандского формата», а также раскритиковали Берлин и Париж за потакание деструктивной линии украинских властей.



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