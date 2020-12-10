«Локомотив» проиграл «Баварии» в футбольной Лиге чемпионов

10.12.2020, 1:08, Новости дня

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и завершил выступление в еврокубках.

Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу немецкой команды. Мячи забили Никлас Зюле (63-я минута) и Эрик Шупо-Мотинг (80). Испанский «Атлетико» в другом матче группы А в гостях обыграл австрийский «Зальцбург» (2:0), передает ТАСС.

В заявке «Локомотива» на матч с «Баварией» было пять запасных, причем двое из них – вратари. Из-за перебора желтых карточек матч пропускал защитник Серкейра Мурило. Как сообщил пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо, полузащитник Даниил Куликов не смог принять участие в игре из-за заражения коронавирусом, а еще у нескольких футболистов обнаружились травмы и микроповреждения.

Напомним, 1 декабря московский «Локомотив» проиграл австрийскому «Зальцбургу» в домашнем матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф международного турнира УЕФА.

В турнирной таблице группы A «Локомотив» набрал три очка, занял последнее место и не смог пробиться в весеннюю стадию еврокубков. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов железнодорожники не одержали ни одной победы.

Ранее петербургский «Зенит» стал последним в своей группе и завершил борьбу за европейские трофеи, единственным представителем РФ в весенней части еврокубков будет «Краснодар», который занял третье место в своем квартете в Лиге чемпионов и выступит в 1/16 финала Лиги Европы. На групповом этапе этого турнира выступает московский ЦСКА, но клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф.

Победителем группы А стала «Бавария», набравшая 16 очков, «Атлетико» с девятью очками финишировал вторым, команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» набрал четыре очка и сыграет в плей-офф Лиги Европы.