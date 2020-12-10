 

Мнение: Что узнала Украина про коронавирус?

10.12.2020, 0:34, Разное

На календаре 9 декабря, а на Украине на заседании правительства объявлено, что с 8 по 24 января в стране введут локдаун из-за угрозы распространения COVID-19. На карантин закроются  кафе и рестораны, кинотеатры, спортивные центры, театры и торгово-развлекательные комплексы. Все учебные заведения также будут закрыты.

Что происходит? До 8 января еще целый месяц. Вряд ли кто в мире знает, как поведет себя коронавирус в этот месяц. Но на Украине узнали что-то такое про коронавирус, чего еще никто не знает? Может, украинские ученые просчитали, что к 8 января в стране начнется мор от коронавируса? Или украинская разведка получила информацию, что в первую неделю Нового года на Украину произойдет массовый завоз зараженных?

А почему наши власти ведут себя так беспечно? Неужели некому добыть секретную информацию о коронавирусе и предупредить Кремль об опасности?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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